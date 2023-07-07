南非豪登省（Gauteng）一處貧民窟發生有毒氣體洩漏事件，死亡人數今天攀升至17人。當地官員認為，這起事故可能與非法採礦活動有關。

豪登省行政首長勒蘇費（Panyaza Lesufi）表示，目前正在調查儲存氣體的鋼瓶是如何在一夜之間洩漏，以及外洩的是何種氣體。

勒蘇費今天視察南非東北部城市波克斯堡（Boksburg）附近的事發現場。

南非當局昨天晚間公布死亡數約為20人，但在稍後下修至16人。

勒蘇費在事發現場指出，第17人被送往醫院後不治身亡。

他告訴記者：「今天早上又有5人被送到醫院救治…住院的總人數為11人。」

緊急救護團隊於當地時間昨晚8時左右，接到電話稱波克斯堡附近的安吉羅（Angelo）貧民窟發生爆炸。

當地的緊急救難部門發言人指出，初步調查顯示，這起氣體洩漏事故可能與非法採礦有關。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1120706