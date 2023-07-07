消防員鋪設水線進入火宅搶救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣員林市南潭路巷弄內的一棟透天厝，今天上午發生火警，屋內一名男子將平板電腦拿到該3層樓透天厝的頂樓充電後下樓，不久後聽到爆炸聲，上到頂樓查看時遭燒燙傷，經送醫全身有60％以上面積燒燙傷，醫院搶救中。

今上午10點40分許，彰化縣消防局獲報，員林市南潭路119巷發生住宅火警，隨即派遣員林西區、二大隊、永靖等消防分隊等單位人車到場。

消防人車到場發現，現場為3樓RC構造，頂樓起火燃燒，初估燃燒面積約30平方公尺，立即鋪設3條水線入室搶救，另有1條水線阻隔延燒，火勢於上午11點多控制。

當時有一位民眾受傷在門口求救，立即由救護車送員林基督教醫院救治。醫院表示該受傷民眾全身約有60％以上面積燒燙燒。

該受傷民眾送醫前曾表示，事發前他將平板電腦拿到頂樓的洗衣間充電，平板電腦放在洗衣機上，他下到2樓後不久，就聽到爆炸聲，上到頂樓查看發現已起火。