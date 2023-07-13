炎炎夏日到來，許多人都會手持隨身風扇尋求陣陣涼風解熱。台電提醒，隨身風扇常見使用可充電式鋰電池，不過過去曾發生鋰電池充電爆炸案例，選購及使用時最好注意6大重點，才能安全吹涼風，「不會一秒涼去」。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，現在市面上的隨身風扇，較常見的是使用可充電式鋰電池，過去曾發生過鋰電池充電爆炸的案例；經濟部標檢局自今年1/1起，已將手持移動充電式電風扇列為「應施檢驗商品」，民眾選購時應認明「BSMI（經濟部標準檢驗局）認證合格的電池」，經檢驗合格的電池會有「商品檢驗標識」，商品安全性才有保障。

台電分享選購隨身風扇的6大重點。（翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電說明，選購、使用隨身風扇時，民眾應留意6大重點，包括確認是否有商品檢驗標識、勿在無人時充電、鋰電池充飽電就移除電源、鋰電池避免重擊或接近熱源、別在潮濕環境中使用、電池發熱或膨脹就立即停用等，「一定要多留意6重點，才能涼的安心，不會一秒涼去」。

另外，台電過去也曾說明，民眾若喜歡風比較柔和、風切聲比較小，可選擇扇葉多的電風扇，喜歡風力強勁的則可選擇扇葉比較少的電風扇。