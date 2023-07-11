淡馬錫財務長方靜儀(Png Chin Yee)說，希望中國科技產業的麻煩已經結束。淡馬錫也是螞蟻集團的投資人；此前有跡象顯示，中國監管單位對螞蟻的打壓已經結束。

淡馬錫說，儘管對新加坡的投資仍具有韌性，過去兩年對全球的直接投資的估值已經下降。

在過去十年中，淡馬錫投資組合淨值增長了77.7%。在截至2022年3月的一年當中，其投資組合價值創下4030億新元的歷史新高。

首席投資長Rohit Sipahimalani說，考量到總體環境充滿挑戰，公司保持謹慎投資立場，預計本財年的投資步伐會有所放緩。

淡馬錫基金主要以亞洲為投資主體，按照投資組合公司資產來衡量，對亞洲的投資占比高達63%，其中大多數投資位於新加坡和中國。淡馬錫持有亞洲大型公司股份，例如新加坡最大的星展銀行和中國第二大的中國建設銀行。

螞蟻集團在上周被罰9.84億美元之後，中國人民銀行說，平台業者大多數的問題已經獲得糾正，監管單位會將注意力放在總體的監管，而不是個別公司。

投資長說：「我們相當看好，科技產業顯然存在很多問題」，「因此我認為，這對整個產業來說確實是一個好的發展。你可以看到，股價也反映了這一點」。「螞蟻金服仍有強大的優勢，因此一旦過了這個階段，他們就可以真正專注於穩定和成長」。