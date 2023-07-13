近年來中華電信因開發專案數量大幅增加、5G智慧應用領域迅速拓展與大數據分析需求急驟上升等因素，希望結合政大資訊學院共同推動產學合作，兼顧學理與技術實務，縮短學用落差。

本次產學合作以人工智慧、數位內容、資訊安全、網路與資訊系統、新創育成五大領域為主，透過課程、暑期實習、專題論文研究三大合作方式推展，不僅協助學生在學期間瞭解產業現況，並進一步發掘未來就業志向，也讓企業透過與學校的知識和前瞻研究等交流，提升內部技術量能，共創企業和學校間的互惠雙贏。

中華電董事長郭水義表示，人才是公司最重要的資產，必須找到抱持對的態度(Attitude)、會做對的事情(Behavior)、具備能力(Capability)為公司建構核心能力(Core Competences)，並與時俱進的人才；加上科技的快速發展已與人文領域緊密相扣，期待人文社科領域的人才也能了解並精通科技，進一步引領科技發展。因此，希望藉由與政治大學產學合作，成為知識技術共同提升的夥伴，並培育更多優秀的跨領域專業人才，一同打造客戶信賴的數位生態系統。

中華電長期深耕數位匯流服務並投入5G、人工智慧等應用研發，未來將持續透過產學合作，開啟多元技術創新管道與動能，加速產業數位轉型。此次產學合作也讓中華電信的品牌形象深耕校園，期望能與政大共同攜手培育優秀跨域專業人才。