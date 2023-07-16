中華電深耕客戶經營，增加黏著度，針對無論是行動、寬頻、MOD、市話客戶，即日起上網註冊並完成實名驗證成為中華電會員，立享專屬好禮及跨界合作優惠，除每月壽星可參與抽Hami Point 888點活動及領取40點限量好禮，以中華電會員身分新註冊東森購物網現拿1000枚東森幣、新加入LINE TAXI即享700元乘車券、新註冊昇恆昌會員可額外獲400元購物金，每月還能再獲得各式生活所需通路優惠代碼及折價券。

中華電以「客戶為中心」推出完整會員升等制度，中華電會員名下「行動、寬頻、MOD、市話」帳單整合金額達標，即能躍升不同等級VIP，除原會員好康再升級及可參加月月抽活動有機會帶走最大獎15,000點Hami Point，另享客服優先24小時進線、寬頻障礙快速派工、維修備用手機、遺失免費換補卡等尊榮禮遇，加上購物、旅遊、訂房、保險等獨享優惠，全方位滿足VIP客戶的消費需求。