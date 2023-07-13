名模洪曉蕾日前帶著兒子Arthur到西班牙旅遊，卻突發急性會厭炎在當地醫院治療，一度住進加護病房，經過手術開刀後才脫險。原本洪曉蕾恩師洪偉明透露她星期五返台，今（13日）傳出她已提前回來了，前夫王世均（現名王世騰）證實她中午已平安回家。

洪曉蕾在西班牙旅遊傳出住院插管治療，震驚演藝圈及社會大眾，直到前夫王世均5日在臉書透露已急奔當地陪伴和照顧兒子，並更新洪曉蕾最新近況，還在洪曉蕾手術成功後，替洪曉蕾發聲，「蕾蕾醒了，感謝讚美主！再次感謝大家，感謝所有好朋友的關心」。

據《三立新聞網》報導，而原定明（14）日回台的洪曉蕾傳出已低調抵台回家，王世均的綜藝圈好友吳宗憲被問及此事，只驚訝地說，「我不是很明白，先別問我喔」；但隨後《ETtoday星光雲》透露，王世均已證實洪曉蕾回台一事，但因為洪曉蕾想低調所以沒公開，而吳宗憲一直很關心她，才會得知這消息。

洪曉蕾IG貼文則停在6月29日，照片中正是她準備前往西班牙，在韓國仁川機場轉機的畫面，還期待地說，「機長沒有告訴你～在機場轉機～也許是一個轉機」。而在洪曉蕾傳出住院治療後，在一切穩定下來，王世均也替她向大家抱歉，讓大家擔心，也謝謝所有人的關心。