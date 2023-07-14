高盛近期發表報告，預計到2075年，印度有望超越美國，成為僅次於大陸的全球第二大經濟體，此驚人預測引發外界討論，不過哈佛肯尼迪學院埃利森（Graham Allison）教授卻認為，這類對印度的種種贊譽為時過早，他直指大陸在科技、生產效率方面都比印度更高。

高盛近期的報告稱，印度可望在2075年取代美國，成為全球第二大經濟體，印度的優勢在於快速成長的人口，以及在創新與科技方面的進步，更多的資本投資與不斷提升的勞工生產力，這些優勢都有望推動印度在2075年達成全球第2大經濟體的目標。

但德國《經濟周刊》日前發表哈佛肯尼迪學院埃利森（Graham Allison）教授的客座文章，文章指出，雖然今年第一季印度的經濟增長率達到6.1%，大陸為4.5%，但他認為，對印度過於樂觀的預測應抱持謹慎態度。

埃利森引述美國著名印度裔記者扎卡利亞的文章，稱在2006年前後，印度的經濟成長甚至超過9%，當時世界也是一片看好印度經濟，甚至印度貿易部長也預測，該國經濟很快就會超過大陸，然而事實卻並非完全如此。印度現在的經濟世界排名是第五，位於美、陸、日、德之後，而大陸的國內生產總值是印度的五倍之多。

埃利森的文章續指，大陸在科技、生產效率方面依舊領先印度，在世界前20家營業額最高的科技企業中，其中4家都是大陸公司，沒有任何一家印度企業上榜；在人工智慧（AI）方面，大陸也是唯一能與美國一爭高下的國家。

埃利森並引述新加坡前總理李光耀對印度發展的評論，李光耀原本寄望印度的強大能與大陸抗衡，但李光耀後來發現，印度的種姓制度、復雜的民族與宗教關系，很難達到應有的經濟效率。