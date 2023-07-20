中國日前公布第2季國內生產毛額（GDP）年增6.3%，低於市場預期，各家投行紛紛調整對中國經濟預測。在外媒相繼發表看衰言論之際，中國商務部透露，下半年還有新一批跨國公司高層計畫訪華，反映出外國投資者有強烈意願投資中國。

中國商務部外國投資管理司司長朱冰19日表示，短期數據的波動並不影響外商投資持續看好中國的發展前景，擴大對華投資的整體趨勢沒有改變，相信在各方共同努力下，中國將持續成為外商投資興業的熱土。

今年以來，不僅美歐經濟界與歐洲主要國家的首腦陸續前往中國「拜訪」，跨國公司的高層也出現了持續的「訪華潮」，中國商務部部長王文濤參與會見來訪的跨國公司高層就達20多次。

朱冰透露，跨國公司普遍表示，中國市場蘊含了巨大的發展機遇，中國市場不是「可選項」而是「必選項」。

今年上半年，中國新設外商投資企業成長35.7%，達2.4萬家，反映出外商持續加碼在中國投資，帶動外資企業數量快速成長。

朱冰強調，中國開放的大門將越開越大，歡迎跨國公司共享中國龐大的市場和開放發展的紅利。