台中市大里區十九甲地區地勢低窪，常遇大雨就淹水，台中市議員張芬郁與相關單位14日進行會勘。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區十九甲地區地勢低窪，其中新仁路一段105巷周遭住宅每遇豪雨就淹水，居民只好在門前設置防水閘門或用紅磚墊高門檻，以防大雨全部淹進住家，經台中市議員張芬郁與相關單位會勘，確認管線位置，計畫埋設連接管將雨水分流至地下水道，解決水患問題。

當地住戶林先生等多人求助民代協助解決問題。林先生表示，他2015年搬到新仁路一段105巷，第1年就淹水，淹到家中馬桶高，往後只要遇大雨，全家就就心驚膽戰，只好自製防水閘門。

他說，這幾年來擋水板改製3次，從塑膠板、鋁板移動式，到現在把鋼板固定在地上，只要下大雨全家人就合力把地上的鋼板拉起來，阻止雨水灌入，另有住戶則用水泥墊高門檻防水。

台中市大里區公所日前派員現場會勘，了解巷內排水溝位置；張芬郁、新仁里長洪家裕14日上午再和大里區公所、自來水公司、欣林瓦斯、中華電信、台電等地下管線轄管單位進行第2次會勘，測量、確認管線位置。

大里區公所表示，目前計畫從新仁路一段97號旁設置管徑約50至60公分的連接管，連通地下水道增加排水分流，長度約6公尺左右，避免雨水沖入地勢低窪的105巷；預計由各單位提供管線套繪圖資，確認位置先行試挖再確認施工位置，預期可以有效解決淹水問題。

夏季容易生成颱風，張芬郁說，居民在颱風季節來臨前未雨綢繆，希望盡速解決居民的困擾；洪家裕則表示，十九甲地區住宅密集，該處地勢低窪，民眾反映淹水問題多年，希望今年能順利解決。