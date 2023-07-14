不少人求職時，都先入為主認為，若理由說「離家近」會給公司負面印象，導致應徵失敗。日本一名網友就不解發文，認為這理由明明不錯，不明白為何會NG，引起台日網友討論，甚至有擔任過面試官的主管回應，自己很愛這理由，反而會打槍自稱「想學習不一樣的東西」的求職者。

日本網友「富田勢源」在推特上發文，求職期間看了一堆教學書，都說不能寫離家近，所以自己也都不敢寫，但如果自己是面試官的話，看到這理由會很高興，公司能節省交通費，緊急狀況也能很快支援，不明白為何會NG。

台灣部落客「魚漿夫婦」翻譯後分享至臉書，直言「這理由真的很好啊，交通方便真的重要，減少發生意外的風險」，網友也紛紛留言：「所以住很近這種事千萬不能讓公司知道」、「離家近真的很好，體驗過一次就會懂，連颳風下雨都覺得沒什麼」、「我就是因為在大風雨騎車上班途中犁田，之後都找車程15分鐘內的工作」、「而且遲到的時候理由比較容易被拆穿XD」、「主管腦袋撞到才會覺得離家近NG」。

此外還有網友分享，自己曾擔任過面試官，看到離家近都會優先考慮：「這類人流動率低，出勤率也高，我都優先列入名單」、「離家近對公司好處超多，怎麼可能打槍」、「離家近最棒了，反而是那種說要想要學習不一樣東西的人，我才會打槍，這種人基本上都不知道自己的目標，想要的是什麼，高機率是雷包」。