台中市七期商圈有新光、遠百兩大百貨，每逢假日都出現大量車潮，造成周邊交通打結，為改善台灣大道慢車道壅塞情況，市府交通局啟動第二波交維措施，即日起撤銷「惠中路」南向外側車道交通錐，同時也要求百貨業者自行增派義交指揮、提出消費不限金額停車3小時等配套。

交通局長葉昭甫表示，新光三越、大遠百位在七期，鄰近台中市重要幹道台灣大道，且業者提供的停車位有限，每逢假日許多車輛湧入該區域，都造成周遭停車不便、道路服務水準降低等問題，市府也持續改善各百貨商場周邊交通問題，要求業者拚經濟的同時，也應善盡交通維護責任。

葉昭甫強調，為改善七期交通，交通局從2019年起陸續進行多項交維措施調整，包括分階段實施「取消惠中路／市政北七路假日禁止左轉」、「惠中路／台灣大道路口假日禁止迴轉」，今年6月10日更取消「市政北七路／惠中路」東行方向禁止左轉的措施，但仍維持現況假日禁止迴轉。

葉昭甫說，在考量管制封堵不如合理疏導的原則下，交通局7月15日進一步撤銷「惠中路」南向外側車道交通錐，希望降低對周邊民眾即通過性車流的影響，而同時調整的配套措施包括提高特約停車場折抵優惠為不限金額發票消費折抵3小時、百貨業者須派義交指揮等，且所有成本由業者負擔。