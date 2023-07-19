2023大稻埕夏日節第三場主題煙火「飽滿稻穗」今晚8時30分登場，為舒緩車流與人潮，北市協調警察局提早於16時30分起監控行車潮，北市觀傳局更推出「我的最佳煙火視角」照片募集，邀民眾尋找最佳觀賞點拍攝煙火綻放畫面，上傳IG後就有機會抽中多項好禮。

觀傳局指出，每周三大稻埕夏日節皆有主題煙火，經統計，周邊迪化商圈店家業績提升3至4成、寧夏夜市成長4成多，大稻埕碼頭的貨櫃市集，周三業績也是過去的3倍。

觀傳局也說，「2023大稻埕夏日節」第三場180秒煙火主題為「飽滿稻穗」，將於19日晚間8時30分登場，除了分散人流，也加強宣導堤外觀賞煙火景點，包含敦煌景觀平台、三重忠孝碼頭、象山步道等，都能欣賞到絢麗煙火美景。

觀傳局表示，為鼓勵民眾推薦大稻埕以外的煙火觀賞點，7月21日至7月31日於Instagram上傳在大稻埕淡3至淡5號水門場域外拍攝的「我的最佳煙火視角」美照，並標記 @taipeitravel，同時Hashtag＃我的最佳煙火視角，就有機會抽中「台東熱氣球繫留體驗券」等好禮。

為維持周邊交通順暢，警察局於19日新增管制「淡1號」桂林堤外機車便道，請用路人遵循現場指示慢行，並提早至16時30分起監控第一波下班車潮，隨時依狀況調整因應。

北市警察局也說，為維護交通順暢，10時至24時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡4號水門外規畫緊急應變通道；19時至21時30分，淡3至5號水門禁止車輛進出，淡4號水門管制行人通行等措施。

北市警察局呼籲，活動期間民眾儘量搭乘大眾運輸前往，開車避免行經管制區域，東西向車流建議改道行駛酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路；南北向車流可改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。