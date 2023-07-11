2023大稻埕夏日節於7月1日至8月20日，每周三晚間8時30分於假大稻埕碼頭及延平河濱公園進行180秒主題煙火展演，在淡水河3至5號水門間水域施放。台北市政府交通局表示，為因應煙火秀所吸引之人潮，7月12日起每周三將擴大交通管制，請民眾多搭乘大眾運輸再步行前往欣賞煙火，會場周邊公車路線將配合人潮加密班次。

大稻埕夏日節5日吸引許多民眾前往，當地永樂里長林宗穎指出，5日晚間6時許就開始湧入人、車潮，放完煙火3分鐘大量人潮往水門移動，最大出入口5號水門走出來就至少塞20分鐘，影響外面的民生西路，1小時後才逐漸恢復。

交通局將於12日起每周三擴大交通管制，4大精進作為停車管制每周三上午10時至凌晨12時淡水3至5號水門，堤外路邊停車格取消，規劃緊急應變通道，並視人流情形，彈性實施管制；高架（快速）道路管制有華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制，環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道，和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制。

並擴大範圍管制，時間為每周三晚間8時至ㄞ時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進（住戶開放通行），範圍則為環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北，視人、車潮擴大管制至重慶北路，路口有民族西路、環河北路口管制往南，市民大道、塔城街口管制往西延平北路、民生西路口管制往西（晚間7時30分起）。

交通局並提出改道道動線建議並加強宣導，如東西向車流改道行駛酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路，南北向車流改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

交通局提醒通過性車流之駕駛提前改道，須經過聯外橋梁者可改走中興橋與重陽橋，避開忠孝橋及臺北橋，以避免塞車而影響行程。參加活動的民眾，則可搭乘捷運再步行前往，中和新蘆線搭至大橋頭站，淡水線信義線搭至臺北車站、中山站或雙連站，松山新店線之民眾則建議至北門站，並請多使用3號水門進出。