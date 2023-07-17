石岡區豐勢大樹倒塌，阻礙往東勢道路，警方獲報趕往現場協助。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

石岡區豐勢大樹倒塌，阻礙往東勢道路，警方獲報趕往現場協助。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市石岡區16日午後突下雷陣雨，豐勢路上7公尺大樹應聲倒塌，嚇壞路過駕駛，所幸未傷及用路人，大樹橫跨路中擋住2車道，警方獲報後協請附近工廠堆高機先將路樹推往一旁，1個小時後恢復交通順暢。

東勢警分局指出，土牛派出所昨下午5時許接獲民眾報案表示，石岡區豐勢路617號前分隔島7公尺大樹突然倒塌，阻礙往東勢方向的兩個車道上，警方第一時間趕赴現場並實施交通管制措施，同步通知相關單位前往處理。

警員劉宇城、陳信宏抵達現場，由於事故位處重要交通要道，立即協請附近冷凍廠員工駕駛堆高機先將路樹推往一旁，隨後在石岡清潔隊與警察努力下，終於在晚間6時50分將大樹清除完畢，順利恢復交通順暢。附近居民表示嚇了一大跳，還好沒有造成車輛或人員的傷亡或財損。

東勢警分局提醒，近日天氣陰晴不定，山區偶有午後雷陣雨，易造成土石鬆動，請駕駛朋友們行駛道路時小心慢行，注意車前狀況，若發現有路樹倒塌、土石坍方的情形，請立即通知主管機關或撥打110請警察前往協助處理。