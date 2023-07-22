台灣行人交通問題日前被外媒形容是「行人地獄」，為了提升用路人安全，經過立院三讀修法，未禮讓行人罰款新制已在本年度6月30日上路並加重罰鍰。國民黨台北市議員應曉薇表示，雖然從今年3月起，車輛不停讓行人取締數大幅上升，但「未禮讓行人交通事故數統計」卻沒有顯著的下降，質疑仍有進步空間。

應曉薇表示，新法上路一個月，觀察路上行車多數還是會禮讓行人通過穿越道，因此向交通大隊調閱相關資料並比對去年同期資料，發現今年度3月開始，車輛不停讓行人取締數大幅上升，2022年3月為2064件、2023年3月為3107件，2022年4月為1771件、2023年4月為2873件，最明顯為5月，2022年5月為1261件、2023年5月為4441件，最新6月份資料2022年6月為1702件、2023年6月為3212件，相較去年同期數據每個月都有顯著的提升。

不過深究後發現，「未禮讓行人交通事故數統計」卻沒有顯著的下降，2022年3月為73件、2023年3月為93件，2022年4月為55件、2023年4月為61件，2022年5月為53件、2023年5月為68件，2022年6月為55件、2023年6月為38件。應曉薇表示，雖然不讓行人事故統計數有逐漸下降，但仍有改進的空間，也盼交通大隊在事故發生熱點加強取締與開罰，讓台北市成為全台最友善行人空間的城市。

市警局表示，今年行人路權經警方加強宣導及強力執法後，路口停讓情形已有明顯改善，車不讓人事故呈現下降趨勢，顯示駕駛人用路安全觀念已有提升，警方表示第三季將持續貫徹執法，呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，車輛行經路口應減速慢行、停讓行人；行人也應依照標誌(線)、號誌指示穿越道路，確保通行安全。