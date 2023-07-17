不少求職者收到公司發來的面試通知，必定會好好準備一番，但若碰到不斷挖隱私的面試官，換作是誰都不好受。一名女網友表示，最近去面試新工作，除了對人資主管滔滔不絕的作風很不適應，期間還被對方不停追問「家幾個人、父母還有在工作嗎？住哪裡？住的房子是租的還是買的呢」，讓她傻眼。對此，有過來人解答，人資此舉的可能原因，並稱若被問到不方便回答的問題，「可以說個大概就好，不用太詳細。」

原PO在Dcard發文直呼「我自己是覺得，面試時被問一堆個人隱私問題，非常不舒服」。原來是她去某公司和人資主管1對1面試，被對方的談話方式困擾，表示並非態度不佳，而是人資主管會滔滔不絕到讓她根本無法打斷回答。

後來原PO忍耐至討論薪水階段，突然被人資主管詢問，「妳前公司給這麼高的薪水啊？」讓她不解，心想「我也才領4開頭的薪水，高在哪裡？況且也代表前公司願意給啊」，沒想到人資主管還疑似想要壓低薪資，開始詢問一些讓她很不舒服的隱私問題，像是「家幾個人、父母還有在工作嗎？住哪裡？住的房子是租的還是買的呢？房子是自己的嗎」，最後居然還說，「聽起來你好像沒有什麼壓力嘛！」

對此，原PO事後痛批，「我實在不知道這種無知的人資，到底怎麼活到現在？問些沒禮貌的問題還這麼厚臉皮。」結果對方主動透露，換過很多工作，到頭來發現喜歡做人資，一番話讓一肚子氣的她直呼「好意思說自己轉換很多工作，根本就完全不適合做人資」。

原PO透露，面試官的言行讓她非常不舒服。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後引發熱議，有網友表示「可以公布檢舉嗎？這根本變相用權力套隱私」、「遇過類似經驗，HR還問我要養家嗎？住哪？跟誰住」、「我還曾經遇過，覺得我這年齡換工作太晚，又覺得這年齡結婚太早，還要問之後有沒有生小孩打算，我幾歲結婚到底關你屁事」、「遇到不少HR會這樣子」、「這種人資就是欠噴」。

此外，也有過來人解答，人資此舉的可能原因，直言「台灣面試很愛身家調查，偏愛家裡窮或是有大筆貸款」、「其實就是問妳缺不缺錢，願不願意賣命而已，不用想太多」、「這些問題都是公司面試要考量的部分，有經濟壓力或是有家庭要養的人比較不會離職，女生結婚與否也是，因為結婚後就離職的也很多」，至於應對方式，有人則說「有些問題妳覺得太隱私的話，可以說個大概就好，不用太詳細」。

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