居家紓壓市場當紅，包括喬山、岱宇及康生最近大打88節按摩椅或小型按摩器促銷戰，喬山推出Reseat按摩椅新品，強勢邀請華語天團五月天代言日本製Fujiiryoki Reseat頂級按摩椅JP-3000。無獨有偶，岱宇與合康健康行銷公司攜手合作，以「dyaco、BGYM」雙品牌聯名，主打身心舒壓與預防醫學，推出「M718雲朵柔感按摩椅」，讓按摩椅市場卡位戰正濃。

小型按摩器材專家-康生，迎接父親節到來，推出「我的百變老爸」檔期，將於7月20日起至8月14日止，除品牌商品超狂下殺5折起外，旗下直營門市，也推出「單筆滿千送百」活動，且不限金額累計，買愈多愈優惠！官網消費不僅會員10％購物金回饋，還享有新會員100元折價券及生日禮金500元。88父親節按摩椅大戰開打，各家按摩椅大廠，使出渾身解數促銷，喬山推出Reseat頂級按摩椅新品，強勢邀請華語天團「五月天」代言日本製Fujiiryoki Reseat頂級按摩椅JP-3000。

喬山表示，溫馨感恩的日子，父親健康是子女心中永遠的期盼、也是最好的禮物，喬山祭出即日起至8月15日止，感恩父親全館88折優惠，凡購買Reseat按摩椅，原價28.8萬元，特價27.8萬元，再送健身魔鏡價值5.98萬元。

Reseat頂級按摩椅，擁有多項特點，以人工智慧（AI）雙重檢測，精準感應肩頸背脊線條曲線，並搭載5D-AI Plus機芯與晶片，4.3吋全彩超大觸控手控器，並具語音導覽，多達24種自動行程與獨特15種類各部位集中技法，提供53個類型98種按摩技巧，最大約12.5cm按摩球突出量，讓按摩技法可直達深層肌，集中按摩。

無獨有偶，深耕醫療復健領域的健身器材大廠-岱宇國際，與擁有超過30年健身零售產業經驗的合康健康行銷公司攜手合作，推出「M718雲朵柔感按摩椅」，M718雲朵椅側採用一體成型蝕紋咬花工藝，強調精緻紋路的細節及不易沾塵的特色。

另在色系選擇，M718雲朵椅掌握時下美色潮流，屏棄按摩椅傳統暗沈色調，推出沈穩內斂的典雅湖綠及暮光灰藍兩款，可讓消費者輕鬆地將按摩椅融入各種現代裝潢風格，瞬間點亮整體居家空間。

岱宇透露，即日起，父親節活動開跑，至全台岱宇專櫃及比勁門市消費，享有滿5,000元，現抵500元；另外，實體通路還祭出「驚喜加碼神秘送好禮」。岱宇說，M718雲朵柔感按摩椅，採用全新訂製360°雙擺揉動力按摩球，特選五大減壓按摩手法，為現代人常見酸痛部位，及身體高壓區塊，提供紓壓日常解決方案。

康生董事長白如娟強調，公司主打可帶著走的按摩椅，與大型按摩椅一樣，擁有全身按摩功能，其輕巧的重量，家裡的每個人都能隨意移動，不論在客廳、臥室、書房，只要有適合的椅子，都能放置使用，2023年特別推出高質感的麻布款，有亞麻色及奶茶色，讓按摩椅能完美融入家中擺設氛圍。至於過度使用的雙眼，康生準備了可視化的按摩眼罩，讓爸爸能一邊工作，一邊舒緩眼睛的疲勞。

近幾年正夯的高效律動，康生也推出了垂直律動機，讓爸爸們紓解壓力、平衡身心、夜夜好眠；此外，康生也推出多款肩頸按摩器、筋膜槍、按摩枕、飛輪及健腹輪等，讓爸爸減壓的同時，還能鍛鍊體能，一舉多得哦！

康生推出「我的百變老爸」檔期，只要於活動期間，在官方粉絲專頁按讚，及留下想對爸爸說的話，還有機會獲得超值好禮。

送禮不僅要送的好，更要即時，康生品牌商品，除可在momo購物網、蝦皮購物、PChome 24H等網路通路購買外，家樂福、台隆、生活工場、全國電子、7-11、全家、萊爾富、康是美、全聯等通路都能買得到，方便又迅速。