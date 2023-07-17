台灣銀行為接軌國際永續倡議，於2022年5月6日簽署加入赤道原則協會與金融穩定委員會（FSB）所發布的「氣候相關財務揭露建議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD），並遵循責任投資原則（PRI）、責任銀行原則（PRB）之精神，持續將ESG融入經營管理策略，今年度出版首本TCFD報告書亦榮獲英國標準協會（BSI）「Level-5+：Excellence」最高等級認證，顯示台灣銀行接軌國際與落實永續經營的決心，朝減緩地球暖化的目標邁進。

台灣銀行表示，除建有ESG風險辨識流程（Know your customer’s ESG risk），積極與授信戶進行溝通及議合外，並以發行可持續債券及永續存款所募資金投入永續經濟轉型、溫室氣體減量、再生能源設施、基礎建設永續發展等領域；另外，為透過自身授信融資影響力，積極推動產業永續轉型，推出「永續績效連結貸款」及「綠色授信專案」，對綠能及再生能源放款提供優惠利率，以鼓勵企業將資金投入綠色或減碳用途。

公股銀行中，兆豐銀行於5月底做出退出煤炭相關產業相關承諾，是第一家提出相關承諾的公股銀，包括不再新增僅開採煤炭礦業及非傳統油氣業投融資、不再新增投資燃煤發電占比大於50％電廠投資、不再新增燃煤電廠專案融資、最晚於2040年全面退出燃煤電廠投融資。

兆豐銀行當時表示，經盤點國內融資對象，屬燃煤發電（燃煤比例超過50％以上者）業者尚有兩戶，且都已有相關的轉型規劃，未來銀行仍會持續追蹤瞭解客戶執行情形，以期達成集團2040年前全面撤煤的承諾。