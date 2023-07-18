美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，甫從中國訪問歸來的國務卿布林肯已經與晶片公司執行長們會面，就半導體產業與供應鏈相關議題交換意見，「布林肯希望分享他對半導體產業和供應鏈問題的看法，尤其是在他最近訪問中國之後。他也希望直接聽取這些公司如何看待供應鏈問題，以及如何看待在中國的業務經營」。

知情人士透露，出席這場會議的拜登政府高層包括美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）和國家安全委員會主任蘇利文（Jake Sullivan）等，業界代表則包括英特爾、高通和輝達高層。

媒體先前報導，拜登政府考慮對中國祭出新一輪晶片出口管制措施，美國半導體業擔心此舉可能導致其中國的業務與機遇受到損害。

根據美國半導體產業協會（SIA），去年中國的半導體採購額高達1,800億美元，在全球總採購額5,559億美元的占比超過三分之一，是全球最大的單一市場。

另一名知情人士表示，與美國政府高層的討論還包括加快撥付《晶片法案》（CHIPS Act）提供給半導體公司的政府補貼，並確保美國政策不會讓自家晶片公司被排除在利潤豐厚的中國市場之外。

消息人士亦透露，美國政府也高度關注中國能否取得最先進的人工智慧（AI）晶片，而華盛頓當局似乎即將收緊與此類晶片運算速度相關的規定，但尚未訂立具體的門檻。

周一早些時候，美國半導體產業協會呼籲拜登政府不要進一步限制對中國的晶片銷售，並敦促政府讓美國晶片產業能繼續進入中國這個全球最大的商用半導體市場。

該美國晶片產業組織並警告，美國政府限制對中國的晶片銷售最終可能適得其反。美國如果進一步收緊對中國的晶片管制，這可能導致供應鏈問題惡化，也可能促使中國採取報復措施，使產業前景變得更黯淡不明。