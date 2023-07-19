因財報問題暫停交易至今的中福公司（1435），七月十七日再度跳票，連四個月繳交不出合法財報，距離被迫下市只剩下五十餘天。大股東黃立中痛批中福董事長陳建、總經理陸榮木等人惡意用技術性拖延方式要讓公司下市。

中福自今年四月起遭主管機關發函要求重編財報後，一再以「無法取得轉投資公司福興合法財報」為理由，遲遲拖延提交重編後財報予主管機關，導致公司暫停交易達四個月，若再兩個月都未能改善，依法將被勒令下市，屆時所有股票將成壁紙。權益嚴重受損的兩萬多名股東只能成立自救會向主管機關求助。

黃立中表示，福興早在今年三月與五月分別提供合於我國法律規範及會計準則之 111 年度自結報表與 111 年度財務報告予中福，但當時中福所委託之德昌會計師事務所竟逕自不予採認，甚至做出「無法表示意見」的報告，導致中福不僅遭證交所停止股票買賣，更是遲遲無法恢復交易。

最離譜的是，陳建作為福興公司董事之一，非但未出席董事會，還在當天無預警委託律師來函，提出福興財報必須會計師查核簽證並出具「無保留意見查核報告」等毫無法律依據的要求，致使中福財報一再難產。「這不是拿石頭砸自己的腳嗎？」黃立中砲轟。

黃立中強調，作為中福單一最大股東，公司一旦下市，受傷最重的就是他本人，為了自己與其他股東權益，無論如何都要讓公司儘快恢復交易。對於中福提出的各種要求，福興完全依法配合，但陳建、陸榮木等人不是刻意忽視，就是在截止日到期前突然丟出新要求，擺明了不想讓財報順利過關。

「以往中福編列財報從未出現狀況，為何新團隊入主之後就這麼多問題？」黃立中質疑：「如果這些資料真的這麼重要，為什麼都沒有先說明清楚，也不預留時間讓我們準備？」以此次為例，「中福新任會計師到截止日前三天才與我聯繫，中福怎麼來得及在主管機關定的截止日前交出財報？這樣的處理方式，真的有想讓中福恢復交易嗎？」

為了避免中福真的被技術操弄到下市，黃立中甚至三次去函證交所，表示福興已竭力在合法範圍內提供能讓中福編列財報的資料，卻一再遭遇刁難，懇求主管機關介入協助，然而僅收到一紙令人失望的答覆。

黃立中表示，證交所來函內容完全對沒有他的疑問、也就是中福種種異常要求是否合法合規做出說明，反而指示他必須依照辦理。「即便我從第一天就依法配合，但對方不是完全不聯繫，就是在最後一刻突然冒出各種新要求，」黃立中無奈又氣憤的說：「現在的結果就是財報還是出不來，公司依舊無法恢復交易，股民權益依然受損，這真的是主管機關所樂見的嗎？」