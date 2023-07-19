賴清德今晚出席「安倍昭惠夫人歡迎晚宴．音樂會」。（王揚傑攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠訪台，副總統賴清德今（19）日出席「安倍昭惠夫人歡迎晚宴．音樂會」，賴清德緬懷安倍晉三是位傑出的政治家，不僅影響日本，更影響印太與國際；安倍前首相對台灣的溫暖，不會因今晚的宴席散了就消失，他對安倍昭惠說「安倍把台灣當自己人，我們也把妳當作自己人。」希望安倍昭惠把台灣當作另一個家。

安倍晉三遺孀安倍昭惠上台致詞，感謝台灣社會的熱烈歡迎。（王揚傑攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

安倍昭惠說，今天拜訪李登輝前總統墓園致意，李登輝前總統是先生非常尊敬的領導人，我抱著這樣的心態，相信他們兩位正在聊天，為台日兩國攜手努力。今天受蔡英文總統接見，去年3月先生和蔡總統會談時，先生承諾一定要去台灣，很遺憾最後不能實現。

安倍昭惠表示，先生非常愛台灣，一直關心台灣，他相信日本與台灣同在，自己也願意繼承先生遺志，為台日關係盡力。先生過世後，非常多台灣朋友對他表示哀悼，甚至比日本人還悲傷，對此由衷感謝，希望今後能繼續給我們支持與照顧。

賴清德致詞時緬懷安倍晉三是傑出的政治家。（王揚傑攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

賴清德致詞時表示，我們真誠歡迎安倍昭惠夫人來到台灣，就像我們歡迎安倍首相一般，台灣有許多人內心都真誠感受到安倍首相對台灣的關心、支持和對台灣的愛，安倍前首相寫的書《邁向美麗之國》中有一段話「政治是為了未來而存在」，他期許自己能傾聽人民的聲音，也能夠勇敢地為日本發聲，是有作為的政治家。我看到這段話，非常欽佩與感動，無怪乎安倍首相兩度接掌內閣，帶給日本革新、進步與繁榮。

賴清德稱讚，安倍前首相是日本政治史上少數受到這麼高肯定的政治家，包括安倍三枝箭的財經政策，或是改善日本國防安全的空間，到目前為止都深深影響著日本，也影響了印太區域。

賴清德說，國際新聞曾報導，安倍首相在美國川普總統當選還未就職前，就前往美國跟川普做簡報，簡報內容是，中國大陸的國防預算不斷增加，他認為中國大陸的崛起，勢必會給印太和國際帶來威脅，這次的簡報，促成了川普提出「印太安全戰略」，也促成了美國、日本、印度、澳洲四方會談，安倍首相提出屬於自己的印太戰略，自信、自由、開放的印太戰略，目前包括拜登總統所推動的印太戰略，都沒超出當初安倍前首相所推動的範圍，這個印太戰略也是目前維持印太和平穩定最重要的戰略。安倍前首相不僅是日本傑出政治家，也是國際傑出政治家，他的影響不僅在日本國內，也影響到印太、甚至全世界的和平和穩定。

賴清德說，台灣人民感受最深的還是安倍首相給予台灣的溫暖，包括台南、花蓮發生地震時，都可看到安倍前首相直接的關心與支持，當台灣的鳳梨受到中國大陸抵制時，他會去買鳳梨來吃，還會拍影片希望日本的民眾多多採購，他的心是這樣的溫暖；當台灣面對COVID-19疫情缺少疫苗時，安倍前首相盡他的力量，讓日本政府捐贈420萬劑的疫苗給台灣。安倍前首相對台灣、對國際做的點點滴滴，台灣對他的感念會一直留在台灣社會。