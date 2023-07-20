台南市政府警察局本周開局務會報，會中局長廖宗山為34位陞職員警授階，期勉繼續堅守崗位，為台南治安及交通工作努力。

南市34位員警新職，三線二星警政監洪頂力、卓金益、防治科二線二星警務員陳鈺泓、後勤科二線二星警務員李冠偉、永康分局一線四星巡佐丁世仁、李金泉、柯文彬、新營分局一線四星巡佐張家榮、白河分局一線四星警務佐林慶松、佳里分局一線四星巡佐李三福、第三分局一線四星巡佐黃位旗、麻豆分局一線四星巡佐莊俊華、新化分局一線四星巡佐林世賢。

第一分局一線四星巡佐秦信華、王琮瑜、吳政欣、第六分局一線四星巡佐黃淋傑、第三分局一線四星巡佐邱文彪、姜俊益、第五分局一線四星巡佐王瀚傑、盧秋玉、善化分局一線四星巡佐葉敏裕、簡岳宏、永康分局一線四星巡佐陳志源、張碩峯。

第一分局一線四星巡佐許哲榮、陳柏宇、新化分局一線四星巡佐王誌慶、陳冠傑、玉井分局一線四星警務佐林政義、第二分局一線四星巡佐劉昱成、尤信程、顏威、蘇崇欽。