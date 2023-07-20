英國《金融時報》指出，民進黨2024總統大選參選人賴清德因說出「走入白宮」，遭到美方高層關切。前大使介文汲認為，這件事可大可小，雖然美國人非常惱怒，美國人可以私下把這些話跟蔡英文他們講，可是如果還要再繼續放到媒體上放話，可見美方承受極大壓力。

賴清德10日稱「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，英國《金融時報》19日指出，美方官員要求台灣政府澄清賴清德上述的爭議言論；賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，美方高層並沒有為此向副總統賴清德團隊提出關切。

而賴清德將出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮並過境美國，但過境地點及詳細行程都未說明。美國在台協會處長孫曉雅19日表示，副總統過境符合美國長期以來的作法，過去副總統過境美國也有許多前例。

對此，前大使介文汲20日在中天電視《盧秀芳辣晚報》分析，這次外交攻防戰非常激烈，因為外交大都是檯面下的閉門會議，這次交涉過程中各種放話已經到了臉紅脖子粗。

介文汲推測，美國想要改善美中雙方氣氛，可能在談判桌上對中方說，對賴清德的講法有意見，《金融時報》的文章就是證明。

介文汲認為，賴清德的講話是7月10日，美國7月20日就透過媒體傳達訊息，外交角度來看是非常快的。而這件事可大可小，雖然美國人非常惱怒，美國人可以私下把這些話跟蔡英文他們講，可是如果還要再繼續放到媒體上放話，可見美方承受極大壓力。