新北20日下午發生冷氣砸死政大女學生的重大事故，震驚社會，也引起工安相關討論。就有網友詢問，近年來台灣哪場工安意外最可怕，鄉民們也紛紛給出答案，不少人就直言，去年花蓮港的工安意外影片是恐怖的，至今仍忘不掉。

網友在PTT八卦版發問「近年最可怕的工安意外是哪一個？」，他表示自己最有印象的是花蓮大理石將工人攔腰斬斷的意外，其次則是2015年的中捷工安事故。

大多數鄉民們也直言花蓮港事件最可怕：「大理石攔腰斬斷工人」、「那個影片超恐怖」、「看完影片睡不著」、「大理石影片超驚悚...」、「看到花蓮大理石去搜影片，後悔了...」。

其他人則紛紛回答：「高雄氣爆，比電影還扯」、「太魯閣號事件」、「5月台中貨櫃場堆高機那個，比花蓮大理石更可怕」、「太魯閣不是最可怕，但是是最離譜的」、「中捷鋼樑掉下來那個印象很深」、「台中堆高機、花蓮大理石絕對別去看影片，會有陰影」。

去年7月2日，花蓮港14號碼頭貨船執行大理石吊掛作業時，鋼索疑似無法負荷重量斷裂，造成33公噸的大理石墜落，砸中下方的夏姓工人，工人下半身遭壓爛，當場身亡。今年5月8日，台中清水區港埠路上的貨櫃場，堆高機輾斃人的意外，詹姓貨櫃車司機邊走路邊講手機，堆高機陳姓越籍駕駛則疑因視線死角，兩人都未注意到對方，詹男被堆高機牙叉絆倒後，直接遭堆高機輾過，因而發生憾事。