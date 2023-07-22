好心給雷親！辣妹到朋友家借廁所 竟偷走神像身上4面金牌

劉姓女子偷走朋友家中神桌上的4面金牌。（圖／警方提供）

台北市1名劉姓女子與蔡姓友人日前至北市信義區的李姓友人家中借廁所，卻趁李與蔡在房間聊天的空檔，偷走李家神明桌神像身上的4面金牌，李男的家人返家發現，經調閱監視器後報案，警方掌握劉女身分後將他查緝到案，依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，李姓屋主於6月底時出門遊玩，月初返家時兒子告知其家中神像上4面總價3萬元的金牌不翼而飛，因現場沒有遭侵入或翻箱倒櫃的跡象，李民當下就懷疑是遭熟人竊取，李民調閱監視器果真發現金牌係於6月29日7時許遭一名與兒子友人一同到訪的女子所竊取，復經詢問李民兒子，表示當天為其一位蔡姓友人臨時打電話告知人在附近欲借用廁所，方才讓蔡姓友人與另外一名女子至家中如廁，沒想到該名女子在借用廁所時，竟趁他們人在房間的空檔趁機將神像上的金牌竊走，後續警方掌握竊取金牌之劉姓女子身分，將其查緝到案，並持續追查4面金牌流向，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

信義分局提醒，預防犯罪不分熟人陌生人，即使再熟悉的朋友到訪，仍應留意家中財物狀況，財不露白，家中價值較高之物品，建議仍應妥善放置隱蔽安全之處所，以避免人性經不起考驗，失了財也失了友情。