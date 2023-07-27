新北市周姓少女日前向友人27歲王姓男子哭訴，遭前男友陳姓少年始亂終棄，結果王男竟夥同3人於27日0時許在三重三德公園將陳姓少年痛打一頓，周邊居民聽聞求救聲響趕緊報警；三重警方獲報後介入偵辦，2小時候便將涉案人全數逮捕，周姓少女、王男等5人全數被逮捕法辦。

據了解，周姓少女、陳姓少年與王男互相認識，26日晚間王男駕車載周、陳2人到北市林森北路訪友，晚間離開後王男再送兩人返家，途中送陳姓少年回位在三重的家後，3人先在附近的三德公園聊天。

3人聊著聊著，周姓少女向王男稱自己被陳男始亂終棄，王男便決定要替周姓少女主持公道，遂聯繫賴姓少年、鄭姓少年與林姓少年3人前來，抵達後王男與林姓少年對陳姓少年動手毆打，賴姓與鄭姓少年則在旁邊叫囂助陣。

陳姓少年被打的雙手掌紅腫、左小腿紅腫頭頂紅腫，淒厲的求救聲響徹寂靜的夜晚，被驚動的周邊居民趕緊報警，三重警方獲報後趕緊派人前往，但這時現場雙方早已鳥獸散，不過警方以車追人，在2小時內循線在三重區、蘆洲區等地將涉案的5人查緝到案。

警方指出，訊後王男等5人坦承犯行不諱，全案依違反《少年事件處理法》、《刑法》妨害秩序公然聚眾施強暴脅迫、妨害自由及傷害等罪嫌，分別函送台灣新北地方檢察署偵辦及台灣新北地方法院少年法庭審理。