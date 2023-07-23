杉林溪的紋胸黑翅螢（紋螢）近期大發生，入夜可以跟著生態導覽專家參加螢光閃舞盛宴。（杉林溪自然生態教育中心提供／楊靜茹南投傳真）

杉林溪提供免費的賞螢火蟲、觀星活動，遊客透過天文望遠鏡看到月球表面隕石坑覺得新奇。（杉林溪自然生態教育中心提供／楊靜茹南投傳真）

杉林溪的觀星平台無光害，抬頭仰望就可以看到滿天繁星及璀璨的銀河。（杉林溪自然生態教育中心提供／楊靜茹南投傳真）

杉林溪森林生態渡假園區內栽種50萬朵繡球花，現在不僅是繡球花季，近日午後陣雨讓瀑布水量豐沛，每立方公分空氣中有高達20萬負離子；入夜除觀賞滿天繁星，還有地上星星、數十萬隻的高山螢火蟲在森林中閃著螢光飛舞。遊客說，杉林溪氣溫宜人，晚上有點冷，抬頭仰望就是滿天繁星，真的很愜意、放鬆。

杉林溪森林生態渡假園區有森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，海拔高度介於1600至1800公尺之間，夏季平均氣溫約20℃，環境清幽、靜謐、涼爽，每年夏天吸引大批遊客上山避暑，賞繡球花、觀瀑、看星星，園方預告紋胸黑翅螢（紋螢）近期大發生，入夜可以跟著生態導覽專家參加螢光閃舞盛宴。

杉林溪自然生態教育中心指出，蓊鬱森林有芬多精，近日午後大雨，園區松瀧岩、青龍瀑布的水量特別豐沛，每立方公分空氣中高達15萬至20萬的負離子，園區致力維護生態環境，減少人為光害干擾並嚴禁除草劑等，上萬隻紋胸黑翅螢（紋螢）入夜後閃著螢光飛舞求偶，每晚為住客推出免費夏季賞螢、觀星導覽活動。

住客說，他們很喜歡杉林溪，每年夏天必訪，這次帶著外籍親友入住，跟著生態專家感受螢光森林的浪慢後，跟著天文達人前往觀星平台，看到璀璨的銀河，即使看過無數次，每次看到依舊覺得很感動，在達人引導下認識天秤座、天蠍座、射手座等，透過天文望遠鏡看到月球表面隕石坑，不管大人、小孩都覺得新奇。

園方表示，杉林溪夏季平均氣溫約20℃，全天候潔淨的天然冷氣，加上藍天白雲、森林浴、瀑布，及夜間賞螢火蟲、觀星活動，幫助旅客拋除平日喧囂，徹底減壓放鬆，建議遊客盡早規畫行程，上山避暑參加夏季盛宴，讓亮麗星空及點點螢光，創造難得回憶。