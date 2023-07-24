恆生科技股指數跌逾1%，成分股普遍下跌，萬國數據跌5%，表現最疲弱；其次為瑞聲科技跌3.4%。蔚來漲3.1%，表現最佳。

瑞聲初估上半年應屬股東淨利年減55%～65%，稍早前股價一度下挫5%。

大陸地產物管表現疲弱，碧桂園服務暴跌15.5%，碧桂園跌6%，龍湖跌10.0%。摩根大通下修碧桂園和碧服的股票評級與目標價。

招金目前暫漲1.2%，稍早前一度漲逾4%。摩根大通以明年金價上看2100美元為由調升該公司目標價。