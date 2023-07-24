恆生科技股指數跌逾1%，成分股普遍下跌，萬國數據跌5%，表現最疲弱；其次為瑞聲科技跌3.4%。蔚來漲3.1%，表現最佳。
瑞聲初估上半年應屬股東淨利年減55%～65%，稍早前股價一度下挫5%。
大陸地產物管表現疲弱，碧桂園服務暴跌15.5%，碧桂園跌6%，龍湖跌10.0%。摩根大通下修碧桂園和碧服的股票評級與目標價。
招金目前暫漲1.2%，稍早前一度漲逾4%。摩根大通以明年金價上看2100美元為由調升該公司目標價。
周一香港恆生指數盤中跌1.45%，為18797.80點，失守萬九大關。國企股(H股)暫跌1.4%，為6324.45點。投資人縮手觀望本周聯準會發布的利率決議、主席鮑爾在會後的說法，以及多家美國大型科技股將發布財報。
恆生科技股指數跌逾1%，成分股普遍下跌，萬國數據跌5%，表現最疲弱；其次為瑞聲科技跌3.4%。蔚來漲3.1%，表現最佳。
瑞聲初估上半年應屬股東淨利年減55%～65%，稍早前股價一度下挫5%。
大陸地產物管表現疲弱，碧桂園服務暴跌15.5%，碧桂園跌6%，龍湖跌10.0%。摩根大通下修碧桂園和碧服的股票評級與目標價。
招金目前暫漲1.2%，稍早前一度漲逾4%。摩根大通以明年金價上看2100美元為由調升該公司目標價。
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