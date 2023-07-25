中颱杜蘇芮持續增強，有機會達強颱，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，預計今下半天發布陸上警報，警戒範圍包括苗栗以南及花東地區；受颱風外圍環流影響，今東半部及恆春半島有短暫陣雨，明、後（26、27日）兩天影響最劇烈，全台都有大雨或豪雨機率，提醒民眾做好防颱準備。

氣象局指出，杜蘇芮清晨5時中心位於鵝鑾鼻東南方670公里海面上，七級風平均暴風半徑280公里，以西北轉西北西方向朝台灣南端近海前進，周三、周四颱風中心將沿著台灣西南方近海北上，這2天也是颱風影響台灣最明顯的時候。

氣象局預報員張承傳指出，預估今下半天發布陸上颱風警報，先從屏東、台東，接著陸續納入其他縣市，依照目前路徑來看，警戒範圍包括苗栗以南及花東地區。

今天受颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島有短暫陣雨，下半天雨區擴大，留意局部較大雨勢；西半部多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，晚上開始大台北地區及西半部山區將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

明天至周五（26至28日）受颱風及其外圍環流影響，風雨由東往西增加，各地有陣雨，明後兩天風雨最明顯，各地都有大雨或豪雨發生機率，尤其東部、東南部地區及南部山區可能有大豪雨；周五颱風逐漸遠離，風雨稍趨緩，中南部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局發布陸上強風特報，今白天起新竹以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風；今晚至明天新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風。

氣象局同時發布長浪訊息，今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。