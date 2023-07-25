依據中央氣象局「杜蘇芮」颱風氣象預報資料，明（26日）宜蘭地區尚未達天然災害停止上班及上課的標準，正常上班、上課；另各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生，並向宜蘭縣政府報備。
縣府表示，惟各機關學校如因受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生，並向縣府報備。
依據中央氣象局「杜蘇芮」颱風氣象預報資料，明（26日）宜蘭地區尚未達天然災害停止上班及上課的標準，正常上班、上課；另各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生，並向宜蘭縣政府報備。
縣府表示，惟各機關學校如因受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生，並向縣府報備。
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