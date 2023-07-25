大陸官媒報導，消失一個月的原外長秦剛被免去外長職務，由中共外事辦主任王毅出任中國大陸外交部長。對此，涉外人士表示，之前原本傳出外交部副部長馬朝旭可能接替秦剛的位置，但最後是由王毅接任，也顯示目前中國大陸的人事任命存在很大的不可預測性。

涉外人士表示，中共基本上是以黨領政，王毅目前是中共外事辦主任，理論上級別比外長還要高一級，由王毅回鍋再任外長，這種狀況確實是比較罕見的。

他認為，原本傳出外交部副部長馬朝旭可能接替秦剛的位置，從人事的角度來看是比較合理的思考，但從秦剛消失公眾眼前，到王毅接任外長來看，已再度突顯中共政壇人事高度不透明，也充滿不可預測性。

至於為何大陸方面為何要選擇讓王毅回鍋？涉外人士表示，除非能了解秦剛消失的原因，否則很難去判斷中共為何會如此思考這項人事安排，但截至目前，外界仍無法得知真正的原因，無論如何，可以確定的是，王毅在外交事務的處理上，是中共領導人習近平信得過的人。

對於王毅出任大陸外長一事，總統府發言人林聿禪表示，「建議找陸委會回應」。外交部發言人劉永健則表示，外交部沒有評論。