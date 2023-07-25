國民黨總統參選人侯友宜日前在全代會上被正式提名，但台灣民意基金會25日公布最新民調，侯友宜支持度仍居第三。前立委蔡正元表示，反綠的選票隨便都有40%，但標誌性人物第一名是民眾黨主席柯文哲，如果柯文哲與鴻海創辦人郭台銘形成一個組合，國民黨就會被邊緣化、通通被丟到垃圾桶裡，如果國民黨還認為自己是最大黨，侯友宜只能當正的、不能當副手，那就只能說「莎呦娜啦(日語，再見)國民黨」。

蔡正元25日在政論節目《頭條開講》表示，反對民進黨的選票在台灣社會隨便湊都有40%，但現在反對民進黨的標誌性人物至少有3個，柯文哲、郭台銘和侯友宜。這三人中過去反對民進黨最有名的人，第一名是柯文哲，侯友宜在過去反對民進黨的表現並不傑出，而且還經常模稜兩可，這是侯的致命傷。

蔡正元說，國民黨以為提名侯友宜可以吸收到淺綠、中間選票，但中間選民最強的是柯文哲、郭台銘，所以三個人一起選，侯友宜一定選不上，三隻小豬必須要整合一個團隊。若不整合成一個團隊，台灣有5-10%的選民是西瓜派，看到不會贏就會投給民進黨總統參選人賴清德，賴的得票率就會比民調高很多，但若能整合成一團，西瓜派就倒過來，就有贏的機會。

蔡正元也直言，如果國民黨認為自己是最大黨，覺得侯友宜一定要當正的、不能當副的，「那就全輸吧，你要半贏或全輸選擇一個嘛」。他解釋，如果侯當副手，不管跟郭或柯搭配，還有贏的機會，至少可以拿到行政院長、立法院長、考試院長、監察院長等職位；如果侯友宜已經不能號召中間選民、號召西瓜派的選民，還硬要當正的、搭配不成，最後全部都落選，到時候人家會把責任推到侯友宜、金溥聰、朱立倫頭上，若連小雞都選不好，那小雞也會看不起母雞、讓母雞滾蛋算了。

蔡正元也警告，「如果郭台銘與柯文哲形成一個組合，我跟大家保證，國民黨跟朱立倫也好、侯友宜也好，通通會被邊緣化，全都會被拋到垃圾桶裡面去」，要不就採取主動，讓侯友宜在在野大聯盟中能有角色，若等到郭、柯談好了，不管郭柯配還是柯郭配，結果都是「莎呦娜啦(日語，再見)國民黨」。