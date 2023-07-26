杜蘇芮颱風步步逼近台灣，強風打亂海、空航班，各航空公司陸續宣布航班異動。交通部民用航空局表示，截至今日上午10時，國內線取消47架次，國際暨兩岸航線取消4架次。

台灣虎航7月27日IT323高雄－澳門航班提前至6時45分起飛、IT324澳門－高雄航班提前至9時35分起飛，較原訂班表提前12小時。

日本航空27日有4航班受影響，包括JL097、JL098、JL099、JL809，延誤14至23小時不等；28日有3航班受影響，包括JL096、JL097、JL802，延誤1至3小時不等。