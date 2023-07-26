高雄一名暱稱「彫博」的蔡姓刺青師，2021年將年僅11個月大的女嬰託付給蔡姓保母照料，未料2天後愛女就因頭部重創死亡，全案經好友網紅「鳳梨」（吳泓逸）在臉書揭露才曝光，而蔡男更曾在事後揪人到蔡姓保母的家動用私刑。此事經檢警調查，在女嬰的體內發現留有K他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分。面對眾多質疑，「彫博」晚間一度刪文後，佑又第兩度更新臉書發文怒轟「甘我屁事」，隨後三度重新發聲明，怒轟「吵死了，要辦我趕快，公開你家監視器阿。」

這起當初引發社會撻伐的虐嬰案，起因蔡姓男子因為不滿女兒交給蔡姓保母後無端死亡，質疑愛女遭虐，而好友網紅鳳梨（吳泓逸）也在臉書聲援，討伐蔡姓保母，蔡男甚至找來網紅「正義哥」等人到蔡姓保母的家裡討說法，過程中打了蔡姓保母3個耳光，引起不少議論。

經法醫解剖後，女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，但根據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作。法醫又透過髮根、血液檢查，發現胃內容物女膽汁體檢出含有Ｋ他命。法醫綜合研究所研判，女嬰生前可能吸入含K他命的煙霧，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。

彫博三度發文怒轟「我有罪快來辦」。(翻攝自彫博臉書)

檢方調查後認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。

彫博得知不起訴後，面對網友撻伐質疑，立刻在臉書反擊，「我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？」，痛批判決太扯，強調絕對會上訴到底。

而他稍早將貼文刪除，再度發文強調「公道自在人心」，表示事情終究還沒結束，「一切交給律師團」、「誰翻車都還不知道」，接著又第三度發文表示，「吵死了，我有罪趕快來辦。」

彫博在晚間8點半左有第三度聲明全文如下：

吵死了 我有罪趕快來辦

看到黑影就開砲

官司打完了膩

新聞也真敢報

沒關係我隨便你們砲轟

我有抽跟有沒有在女兒面前

事情你們就等

不用現在預想結局

看戲看結尾

吵死了

不是死你家都很好砲

我沒幹的事我要關啥版。關啥留言

謝謝一些關心的人來關心

我沒事。你們要辦我趕快

我也想趕快有個局

你們帶這種風向你們就無罪

那不就你們這些公務人員幹什麼事都能

隻手遮天 啃。

你們網友說我有罪？趕快叫警察來辦啊

有沒有腦回想一下狀況啊

你們保母問心無愧？

女兒出事不送醫院幫他洗澡換衣服

清洗。衣服勒還有妳衣服勒

警察跟你要 拿不出來

當年說家裡沒有監視器

好現在說有了 公開啊

公開妳家監視器啊

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！