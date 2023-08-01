網紅鳳梨（吳泓逸）頻傳負面新聞，遭馮語婷控吸毒挖出過往黑料，還因為力挺好友指控保母虐嬰致死，未料案情逆轉，檢方在女嬰體內驗出毒品反應，讓他慘遭網友砲轟，昨(31日)晚開直播除了道歉，更強調要放下身分回應一切，對此，網紅陳沂不僅怒控他霸凌，還嘲諷：「曾幾何時尊重司法了」。

陳沂指出鳳梨除了開直播宣布退出網紅界，也指出為了力挺朋友才發聲，若導致保母一家生活受影響，願意公開道歉，但卻強調案子還在審理，呼籲所有人理性看待，對此，陳沂指出鳳梨道歉毫無誠意，若有心道歉就不該要求網友理性看待，接著怒斥：「你沒資格啊，兩年前在帶風向霸凌保母的時候，你曾幾何時客觀理性看待了？曾幾何時尊重司法了」，話鋒一轉，再度把矛頭指向鳳梨找阿嬤歸還47萬一事，認為說法反覆，讓人覺得詬病。

此外，鳳梨提到做過的事情會承認，遭抹黑則會捍衛自身權益，陳沂指出光憑這點，就覺得他要提告馮語婷誹謗一事，罪名成立機會算高，畢竟馮語婷提出的證據薄弱，就算要毛髮驗毒，也驗不出什麼結果，至於「射後不理」一事，單憑一張截圖更不算證據可言，陳沂強調上述主要涉及私德，雖然鳳梨身為公眾人物，可以扯出與公眾利益有關，但馮語婷釋出的證據，卻很難證明其真實性。

對於馮語婷表示鳳梨要告公然侮辱，頂多罰九千，一個業配就賺回，陳沂指出完全是錯誤的法律觀念，接著糾正是要告「誹謗」才對，假設成案罰多少是法院裁量，重點是刑事案件會留前科案底，最後不忘向鳳梨撂下狠話：「回歸一般人的89鳳梨，如果對我說的有什麼不滿，歡迎來我公司泡茶啊，不要在那邊小弄弄，要就大弄弄」。

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