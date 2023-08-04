77歲林村壽老先生（左）接受主廚招待，縣長張麗善（右）握著其植物人兒子林柯共的手打氣。（周麗蘭攝）

77歲林村壽老先生（右三）第一次過父親節顯得十分開心。（周麗蘭攝）

莿桐鄉七旬長者林村壽先生的2子、1女陸續過世，妻子也已往生，目前只剩1名植物人兒子在世，他一輩子沒慶祝過父親節，下周是他77歲生日，雲林縣長張麗善在創世基金會安排下4日提前替他過父親節及生日，老人家十分感動。

43歲植物人林柯共是林村壽的二兒子，出生後就罹患嚴重癲癇，從未上學過，只會叫爸爸、媽媽，16年前因嚴重發病缺氧成為植物人，父親林村壽獨自照顧多年，甚至賣掉祖產，經濟已扛不住，幸好創世基金會上個月接手照顧。

林村壽一輩子務農，為照顧癲癇兒子，以前每天下田之前都會準備好食物、6杯茶水，早上8點固定回家巡視，但家中不幸之事接連發生，妻子亡故、二兒子成為植物人、大兒子過世，去年女兒也離世。

林村壽原本把二兒子安置在私人安養中心，但經濟重擔壓得他喘不過氣，自己也罹患心律不整，已昏倒3次無人知；他表示，最谷底時是大兒子過世，家中吃飯少一副碗筷，每到吃飯就難過，但再困難還是要面對。

創世斗六院安養42名植物人滿床，上月終於把林柯共接到院內，七旬老父林村壽鬆一口氣，創世基金會得知林老伯從無機會過父親節，4日邀請雲林縣飛雀餐桌主辦人謝宜澂擔任一日主廚、縣長張麗善擔任助手，為他辦一桌菜慶祝。

謝宜澂做了鳳梨起司麵包、鳳梨氣泡果汁、醬油高麗菜蛋、麻婆雞蛋豆腐、煎櫛瓜、紫米飯、蔬食髮菜羹湯。林村壽老先生顯得很開心，他握著植物人兒子的手告訴兒子「加油」，張麗善也祝福林村壽父親節快樂、生日快樂。

創世斗六院目前安養42位植物人，到宅服務100多個家庭，為籌募植物人安養服務經費，最近結合永興菓舖推出聯名鳳梨義賣品，100％鳳梨鮮果萃499元、無糖鳳梨花果乾120元、鳳梨鮮果380元，期盼民眾月捐300元定期定額協助，愛心專線是（05）5377855。