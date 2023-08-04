北科大資財營學生7月到台北市一間熱炒店用餐，指控店家白飯供應不及，還怒刷1星負評，爆發「白飯之亂」，業者後來宣布無限期暫停營業，希望風波平息。該熱炒店本月2日發文「讓大家久等了」，透露即將重新營業，未料事隔2日，王姓老闆今（4）日突然宣布，將辭去現場管理人職務，「避免日後紛擾影響店內員工生活」。

發生「白飯之亂」的熱炒店2日在臉書粉專宣布，「親愛的朋友們，謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了，目前配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等」。消息一出，吸引千人按讚，留言力挺，「一定去捧場」、「老闆要堅持下去」、「祝福生意興隆」、「老闆加油，做吃的真的很辛苦」。

王姓老闆發文感謝股東的支持，並表示將辭去負責人的職務。（圖／翻攝自王姓老闆臉書）

未料，王姓老闆今日下午在個人臉書發文，首先感謝股東支持，讓他有足夠的資金能開業照顧家庭，不過為了避免日後可能發生的紛擾，影響員工生活，他決定暫時辭去管理人職務，「謝謝您們，也希望親朋好友們繼續支持原團隊，未來會更加努力為大家服務」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，老闆昨日表示，店內的稽核皆已完成，期盼大家能回歸生活的正軌，股東仍在討論他的去留，他個人傾向辭去職務，不願讓個人因素拖累團隊，「我如果持續出現，會影響太多」，透露若尋覓到新的現場管理負責人，熱炒店應該就會再度開張。

回顧整起「白飯之亂」，7月8日北科大資財營的學生到熱炒店用餐，一行人吃光白飯後，不滿店家供應不及，憤而到Google商家狂刷1星評論，北科大學生一度在臉書發文道歉，未料事後翻臉不認，7月10日發布影片提出7項指控，最後王姓老闆索性公布監視器畫面，強調當晚確實有補飯，熱炒店也因此從7月16日起無限期暫停營業。