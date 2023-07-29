台灣在7月24日至28日實施萬安演習，日媒《ANNnews》拍攝台北市萬安演習的畫面進行相關報導，影片上傳到YouTube以後，其中一個小片段的重播率超級高，引起網友們討論，只見一個個子嬌小、長相甜美的女生，在演習開始以後，一路小跑進超商躲避，不少人驚呼，忍不住就重播了好多次。

日媒《ANNnews》拍攝台灣萬安演習的畫面進行相關報導，25日將影片上傳到YouTube以後，其中一個小片段的重播率超級高，只見台北市萬安演習當天，一位長相甜美的妹子，穿著黑色細肩帶上衣和牛仔短褲小跑著進超商躲避。

該影片累計觀看次數已經達到24萬，下面也有不少日本網友留言討論，「我覺得大家都積極參加訓練，而且有危險感，這真是太好了。我祈禱和平與自由不會被奪走」、「我去過台灣好幾次，但從未見過這樣的一面。台北車站和擁擠的街道空無一人！我感受到了國防意識的高度」。

相關影片被轉發到PTT上，一名網友昨天忍不住發文詢問，有沒有神人知道這位妹妹的消息，只能說大家都很認真在演習呢！引起許多台灣人討論，「認真的演習妹最棒惹」、「晃之國民外交」、「哇靠！太神了」、「我的時間突然不見」。