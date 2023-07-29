台北市長蔣萬安下午出席混東區潮FUN 夏日趴。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安3月參加小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰時，為幫政大學弟加油打氣，中場休息時舞力全開大解放，引起討論。而為宣傳2023捷運盃街舞大賽，蔣萬安穿上Oversize的嘻哈裝扮，再度尬舞。他指出，一身裝扮是一同尬舞的年輕人幫忙搭配，自己很喜歡，而動作有接受技術指導，眨眼則是自然。

蔣萬安表示，前幾天和年輕舞者合作拍攝「2023捷運盃街舞大賽」的宣傳影片。換上嘻哈裝扮、穿上Oversize挺新鮮的，和大家一起律動的感覺真的很棒。

蔣萬安下午出席混東區潮FUN 夏日趴，他分享，一身Oversize的嘻哈裝扮，是由一起拍影片的熱愛街舞的年輕人幫忙穿搭，他們很會搭配，自己也非常喜歡，之後如果有適合的場合，也希望他們可以再協助選幾件比較適合嘻哈街舞風格的衣服。

而影片雖然才短短8秒，但其中蔣萬安俏皮眨眼，也引起話題。他說，事前有接受技術指導，眨眼則是自然。

另，今日為民眾黨主席柯文哲「KP SHOW」，選在今日發出街舞影片，是想和柯文哲一決高下？蔣萬安回覆，完全沒有，是之前就拍好影片，除宣傳2023捷運盃街舞大賽外，年輕舞者8月即將代表台灣去美國鳳凰城參加世界街舞HHI的決賽，因此也錄製影片打氣。