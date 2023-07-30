美國總統拜登日前宣布提供台灣3.45億美元軍事援助，各界猜測是否會含有先前台灣購買的MQ-9B無人機或MQ-9A無人機，不過前立委郭正亮爆料，美國其實是因為先前延遲交軍品的事情，對台灣有點過意不去，才會有此次軍援，內容主要是彈藥、火炮等。

郭正亮、國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委陳琬惠等人昨（29）日在政論節目《TVBS戰情室》針對美國對台軍援一事進行討論，郭透露據他了解，會有此次軍援其實是因為先前美國延遲交軍品，美國國會反映後白宮對台灣過意不去，才把庫存的一些彈藥、火炮以軍援的方式給台灣，「他本來就要在台灣建立彈藥庫。」

「如果美國要送無人機給我們，那就是大事情了！」王鴻薇表示，台灣早就買了4架MQ-9B無人機，每架高達1.5億美元，還不是全配的版本，「我個人是不想看到台灣變成火藥庫，因為對台灣來講只是增加危險。」

郭正亮補充說明，此次美國軍援是國會批准額度後，由總統授權撥軍品，也就是所謂的PDA模式，但這通常是進入準戰爭狀態，如烏克蘭前後申請超過30次，但這次是首度對台使用，「基本上他是判斷你大概進入準戰爭狀態，否則沒有必要這麼急著給，所以一般情況都是給彈藥。」

陳琬惠也提到此事，質疑美國近年僅對烏克蘭啟動此模式，且美國宣布後台灣的國防部、外交部都不針對細節多做說明，「我不太了解為什麼，我們現在的狀況跟烏克蘭有這麼類似嗎？要啟用這模式？」