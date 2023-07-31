香港近日因打擊「軟對抗」尺度與維持獨特性的問題引起爭論，對當地營商環境的影響備受關注。對此，商界領袖透露，商界之間近日流行起一個用語「冬眠」，各地對香港市場持觀望態度，暫不敢大舉投資，如果過於著重政治鬥爭會影響人才、資金，也削弱既有優勢。

香港星島網報導，自大陸網紅靖海侯有關「泛化使用」《國安法》的文章刊出後，香港各路政界人士加入討論。其中立法會議員謝偉俊近日希望當局勿矯枉過正；保安局局長鄧炳強則指，須迎頭痛擊軟對抗的錯誤行為，不同意這影響香港軟實力。

2022年退出自由黨、現時專注生意的該黨前主席田北俊透露，商界之間近日流行起一個用語「冬眠」，大抵背景是全球經濟困難、高息環境持續，市場看淡香港短中期經濟表現；本地方面，政治氣氛仍相對高壓，高消費力、高增值人口持續流失，進一步影響營商環境。

田北俊說，各地商界對香港後市持觀望態度，暫不敢大舉投資。具體而言，近期地產市道淡靜，商業用地入標反應未如理想，更接連遇上流標、撻訂（放棄訂金結束交易）事件。他直言，若過於著重政治鬥爭會影響人才、資金，削弱既有優勢。

田北俊稱讚香港有獨特吸引力，交通配套、醫療、飲食等都是世界一流，而「香港做生意重點向來都是淡化政治問題，兩邊的錢都賺」。他認為，若政府展現出自信和寬大態度，自能團結社會各界，吸引頂尖人才到來或回流建設香港。

商界立法會議員林健鋒則認為不用太擔心，經濟有周期很正常，做生意最重要的是「搵到錢」（賺到錢），社會環境要穩定，港府在經濟復常、招商引資方面不遺餘力，中東及東協投資者皆對香港甚有興趣，自身與當地商界多有交流，也沒聽聞他們對香港政治環境有負面的關注。