橫跨板橋區湳仔溝並連接兩岸自行車道的人行景觀陸橋「津渡橋」，因休閒人口眾多，新北市水利局為提升該橋梁及周邊環境景觀，近期已進行夜間照明改善規畫，於津渡橋上增設百盞燈飾及右岸自行車道新設照樹燈，形塑全新河岸地景。

水利局長宋德仁表示，白色人字型橋身的津渡橋，位於湳仔溝南興橋至大觀橋河道段間，橫跨河段最長為56公尺，串聯了左右兩岸自行道及湳雅夜市，是湳仔溝特色地標之一。

由於原橋面照明略顯昏暗，經實地勘查後，用493盞LED燈及12盞全彩投光燈提升橋面步道及橋下照明，更利於維護行人安全，同時也展現津渡橋之美，燈光隨時間轉變，投射出七彩絢爛的漸層燈光，並搭配自行車道光廊，以提高休閒樂趣及美化視覺景觀。

宋德仁指出，湳仔溝經整治及優化工程後，透過水質改善、植栽種植等經營管理方式，讓河川找回自然生命力，蛻變成生態的新樂園。白天湳仔溝綠意盎然的景緻不時還可看見蝴蝶翩翩飛舞、蜻蜓穿梭草叢間；夜晚可散步或騎乘自行車於左右兩岸，沉浸在津渡橋白色橋身與絢爛燈光交織而成的浪漫氛圍之中，還有可愛活潑的翠鳥、蜻蜓等裝置藝術一起點亮湳仔溝。