前瞻預算分配問題近期備受熱議，根據審計部公布資料顯示，台北市的前瞻預算僅184億元，比高雄市少了1000多億，引發了藍綠之間的口水戰，國民黨台北市議員徐巧芯今（2）日更翻出了一則多年前，綠營議員稱北市拿不到前瞻預算的原因，是因為時任市長柯文哲沒去找總統蔡英文爭取的報導。

國民黨台北市議員游淑慧日前在臉書砲轟，高雄市的前瞻預算比台北市多1000多億，這顯然是在虧待台北市、毫無公平性可言，遭高雄市政府發言人周璟瑜回嗆，過去國民黨執政時，中央政府是否對地方建設考量過度重北輕南，導致現在台北市建設發展，進步幅度遠超過其他縣市？周璟瑜也直言，游淑慧關心預算時，不應扭曲前瞻計畫的用意，更別為了選舉，以天龍人思維及眼光，看衰台北市以外的縣市，批評南部縣市的努力。

徐巧芯今在臉書發文表示，高雄的前瞻預算可以比台北多拿1000多億，民進黨的議員最清楚，因為早就在6年前，就有人不小心說出了真相。她指出，民進黨台北市前議員江志銘2017年4月表示，台北市要不到前瞻預算的原因，是因為柯文哲沒有去「求見」蔡英文、向她爭取經費，「如果連民進黨自己人都這麼說，現在還有什麼好幫他們護航的啊？」

不少網友也在徐巧芯的貼文留言表示，「好奇所謂求見，是要三拜九叩入場還是需要徹徹底底爬進去」、「一切都是大小姐在決定的」、「陳吉仲昨天都感謝蔡英文跟民進黨，讓他有官可以當了」、「這麼久以前的新聞也被妳挖出來了，也太強了吧」。