全家便利商店在2014年以一款草莓口味霜淇淋爆紅，颳起全台超商霜淇淋炫風。全家霜淇淋10年賣破50億元，今天揭秘供應鏈就靠台日合作「冰三角」，當年高峰過後，業績殞落很快，但近年動能再起，可望重返高峰。

2013年，全家開賣霜淇淋，隔年一款粉紅色的草莓霜淇淋問世後，在社群網路爆紅，引爆消費者話題與商機，吸引超商龍頭統一超商（7-ELEVEN）也跟進這股霜淇淋旋風。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成今天出席全家霜淇淋10週年記者會，他表示，全家賣霜淇淋至今已滿10年，在台約有2100家通路提供販售，堪稱全台店數最多的霜淇淋店，累計10年創造新台幣50億元商機，吸引1.5億人來客數。

他指出，全家這10年其實很辛苦，業績變化宛如「微笑曲線」，當年草莓霜淇淋爆紅之後，前2年業績都達5億元，就占了10年業績的20%，意味著其他業者競相加入後，「葡式蛋塔效應」發酵，民眾新鮮度一過，霜淇淋業績就快速下滑，全家霜淇淋有好幾年不見起色，「10年內還有5年虧錢」，但仍堅持一個月就換一個新口味，近幾年靠著口味推陳出新、網紅聯名、品牌重塑等策略，銷售動能再起。

林鴻成透露，近3年全家霜淇淋業績重返獲利，今年每支口味銷售都有300萬支，上半年營業額更賣贏去年全年，估計今年將賣破4000萬支，以40元均價計算，營收將達16億元，制霸過去高峰。

全家今天也揭曉霜淇淋幕後推手，來自台日合作的「冰三角」，除了全家以外，還有日本市占第一的霜淇淋大廠NISSEI日世、台灣最大冰淇淋製造商南僑集團，3方共同建立起霜淇淋產業鏈，在口味研發與機台、霜料製造、銷售端各司其職，多方培養多年合作默契，也讓口味開發從耗時半年縮短為4至6週。

NISSEI日世執行董事岡本明今天也來台與會，他分析，台灣霜淇淋暢銷原因有3大關鍵，第一台灣氣候較炎熱，日方會隨天氣變化提升清爽度研發口味；其次為造型，外觀造型變化和顏色吸睛都是造成消費者討論的話題之一；第三是特殊口味。以澎湖仙人掌霜淇淋為例，就是紫紅色搭配綠色餅皮，一開始日方還很擔心「太奇怪」，但後來大受好評。

全家每個月都會更換霜淇淋新口味，10年累計研發超過百種，最後有94款口味上市，岡本明特別提及，最喜歡蜂蜜檸檬口味，最難研發的則是啤酒口味霜淇淋，日本技師還為此來台參訪啤酒工廠、了解啤酒製程，最難克服的關卡是「啤酒和霜淇淋原料融合所產生的泡沫」，且酒精濃度須符合台灣食品法規，一直到2018年才正式量產。

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。