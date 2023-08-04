受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收，統一超2023年上半年合併營收為1530.61億元，較去年同期成長10.28%，為歷年同期新高，稅後淨利約63.58億元，年增16.35%，歸屬於母公司稅後淨利約53.75億元，年增16.27%，為歷年同期次高，每股盈餘為5.17元。

就各業務來看，台灣7-ELEVEN鮮食以「品牌化」、「複合化」、「在地化」三大作法持續開發新品來滿足後疫「食」代消費需求，其中「品牌化」深耕星級饗宴、Ohlala、天素地蔬、御料小館等自有品牌，更推出全新品牌「莎拉沐Salad Mood」，持續開發生活儀式感的個人化餐點、家庭料理滿足顧客的味蕾；「複合化」聚焦原賞-熱壓土司、星級饗宴-滷味、麻辣燙、哈燒專櫃、Semeur聖娜專櫃等商圈型美食，擴大展店、優化商品結構，並以思樂冰、霜淇淋、COLD STONE複合店持續擴大整體門市現做冰品體驗；「在地化」持續與產官學合作推廣在地農特產品，搭配i預購、i划算等多元數位工具銷售，帶動相關類別業績成長近2成。

台灣7-ELEVEN咖啡事業藉由「多元品牌」、「跨界合作」、「設備升級」三大作法持續引領市場潮流，「多元品牌」藉由CITY PRIMA深入在地、打造全台服務密度最高的精品咖啡專賣店，CITY CAFE、CITY TEA、CITY PEARL持續開發新品，更「跨界合作」與蜜蜂工坊、在地小農風味聯姻，搭配OPEN POINT APP行動隨時取線上預售，持續創造話題與銷售機會；「設備升級」率零售通路之先引進「三豆槽」全新設備，豐富CITY PRIMA系列產品選擇，多元作法帶動相關類別業績成長超過1成。

掌握後疫時代宅經濟、報復性旅遊商機，台灣7-ELEVEN透過預購與i預購平台掌握節令商機與流行趨勢，主打團購美食、地方名產特色小吃、百貨精品、專櫃美妝等，帶動類別業績成長超過3成；旅遊復甦聚焦風景區、交通轉運及觀光型商場門市經營，統一超商經營之四大國道服務區則針對節慶、連假商機，機動提升服務量能，上半年全新改裝開幕的關廟及東山服務區均表現亮眼，帶動商場業績持續穩健向上。

為滿足社會需求、創造銷售機會，2023年上半年，台灣7-ELEVEN更聚焦鮮食、咖啡、預購、國際精品、複合專區以及全店集點周邊等差異化新品開發，更整合集團資源推動創新生活體驗服務，如：西洋情人節限量販售「空運進口玫瑰花」、母親節推出「LOVE MOM」，以及迎來統一企業集團台灣7-ELEVEN第6711店「千塘門市」，帶動整體經營效益之成長。

截至2023年第2季底，7-ELEVEN門市店數共6757家。

展望第3季，統一超表示，台灣7-ELEVEN以深耕在地超過45年經驗，藉由「全鄉全店、全天服務」新里程碑的7-ELEVEN「羅浮門市」，串聯近6,800家門市，滿足購物不便地區需求，更藉由差異化、多樣化、複合性、永續性商品與服務，強化數位體驗架構OPEN POINT會員生態圈，以創新的OMO生活體驗，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。