台南市議長邱莉莉去年底因不滿遭人在網路惡意攻訐，於12月7日前往台南市警二分局中正派出所要提告，並當場辱罵分局長朱信憲、時任偵查隊長林逸新「你們都沒路用」等語，該起事件發生後，一度在議會引發軒然大波，國民黨議員還到派出所獻花打氣。法官認邱莉莉犯侮辱公務員罪處拘役30日，可易科罰金。

邱莉莉去年爭取議長寶座，當時不滿網友妨害名譽，影響議長選情，11月還在議員競選期間就到派出所報案，但遲遲不見偵辦進度，12月7日晚上到派出所關切，出現咆哮、辱罵員警、摔手機等行為。

這起事件發生後，國民黨議員在臨時會期間爆料指她到派出所咆哮，當時藍營議員要求公布監視錄影帶畫面，還在議事廳吵翻天，蔡淑惠要求保存畫面並依妨害公務送辦，時任台南市警察局長方仰寧以「管理人是派出所所長，不是我。」實問虛答惹怒議員，險些被趕出議事廳。

判決指出，邱莉莉12月7日當晚10時8分許，因認在競選期間內受他人於網際網路惡意攻訐，而妨害其名譽，至轄區中正派出所欲提起告訴。邱莉莉進入中正派出所後，與局長方仰寧通話，方仰寧即以電話指示第二分局長朱信憲前往協助，因朱信憲與隊長林逸新正在督導擴大臨檢，隨後2人一同前往派出所。

未料，邱莉莉見朱、林抵達中正派出所後，明知2人為依法執行職務公務員，仍對2人咆哮「你們都沒路用」、「你保護我什麼？你保護罪人啦！」「幹你娘」、「你們都內神通外鬼」等語。過程中，邱屢次拍桌及對茶几摔擲手機等。邱莉莉涉妨害公務案件經警方報請檢方指揮，檢方並分他字案偵辦，邱莉莉委請律師具狀坦認犯行。

台南地院指出，邱莉莉對依法執行公務的朱、林表示「你們都沒路用」、「你娘」等語，均屬侮辱、貶抑用詞，超出客觀、理性批評範圍，且伴隨多次拍桌、摔擲手機於派出所內茶几等行為，屬非理性且具侮辱、輕蔑舉動，足使2人感到難堪與屈辱，而貶損其人格尊嚴，並動搖人民對國家公權力行使的可靠性與可信性，認邱莉莉言行逾越言論自由保障範圍。

判決指出，惟念邱莉莉坦承犯行，兼衡其犯罪動機、目的、手段、無前科素行等，認她犯侮辱公務員罪處拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。