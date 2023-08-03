因應屏東醫療需求，屏東基督教醫院歷經10年籌備後，新院區終於3日動土，將興建地下2層、地上11層醫療大樓，預計2026年完工，屆時除將強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護能力外，門診、急診、住院也都將進駐，同時病床也將增至861床，而現址則將規畫轉為長照機構。

屏基醫療執行長余廣亮指出，因民眾對各種醫療與健康照顧品質的要求愈來愈高，為了醫院長遠發展，屏基花了10年時間籌備導入智能規畫、智慧醫療，並在沒有財團的奧援下，靠一己之力終於鏟下第1把土，在創院70周年之際，興建新院區。

屏基院長吳榮州表示，面對屏東縣民的醫療需求與期待，新院區將興建地下2層、地上11層醫療大樓，建築基地面積為1萬6000平方公尺，總樓地板面積為6萬9886平方公尺，提供門診、急診、住院等臨床醫療服務，並強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系。

吳榮州說，新院區將建立完善的急診醫學、成人內外科加護病房、新生兒及小兒加護病房，病床數將比現址的676床增至861床，同時也將發展完備的急性後期及腫瘤治療照護資源，大幅提高在地醫療照護的可近性與效益，降低病人遠跨高屏溪奔波就醫。

屏基表示，新醫療大樓由潘冀聯合建築師事務所設計，裙樓採用網印玻璃帷幕，以聖經中的葡萄藤為底圖進行設計，同時將十字架內化至建築量體中，並將點字營造漸層閃爍呈現流動。

至於主要出入口處將設置大型雨庇與半戶外退縮，以彈性因應各種防疫部屬需求，而病房層分成2區且採Z字形配置，可創造每間病房最佳視野與採光，也可有效達到分區避難與感染區控制。