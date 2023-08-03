宏碁今（3）日召開董事會、通過第二季財報。單季合併營收582.61億元、季增11.1％，毛利率10.7％、營益率1.8％，稅後純益在業內、業外皆有正面挹注下，季增逾170％、達13.92億元，單季每股稅後純（EPS）0.46元，拉抬其上半年EPS站0.64元，為近13年來同期第三高。

宏碁指出，在通過產業的疫後壓力測試後，其電腦、顯示器與集團內多數事業持續貢獻營收和獲利，另旗下全新的顯示卡及網通等產品也陸續上市。另一方面，集團中含括宏碁本身在內的上市櫃、興櫃及公開發行之公司，目前已有十家之多，後續亦將繼續增加，以逐步強化宏碁集團整體營運韌性。

為推動旗下子公司宏碁智新申請股票上市櫃計畫，宏碁昨於經董事會中亦決議通過，將釋出其持有之宏碁智新股份7,500仟股，並擬以每股13.5元對宏碁股東進行釋股，估算總額約達1.01餘億元。