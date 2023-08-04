民眾黨主席、總統參選人柯文哲2日透露，以前其實都認為隨遇而安，但他到南部跟民眾聊生活的問題、看到民眾生活真的太慘，「我現在有決心，我不贏台灣會完蛋」。行政院長陳建仁今天受訪表示，希望柯文哲一定要認真地去了解各項中南部建設的重要性，而且也不要信口雌黃，隨便做不必要的抹黑。

陳建仁說，他自己是高雄人，柯文哲對於中南部的發展一向相當地陌生，所以才會說出「鄉下要有鄉下的樣子」，實際上政府在蔡總統開始上任以來，就努力來平衡南北，希望台灣所有都會區及所有地區，都能夠有均衡的發展。

陳建仁表示，柯文哲願意去了解中南部的狀況，當然是一件很好的事情，但是柯文哲對這些事情都相當陌生，所以很多論證都不是根據事實，才會講出前瞻建設不應該投資在中南部，而且也說出了某些建設並不適當的講法，希望柯文哲一定要認真地去了解各項中南部建設的重要性，而且也不要信口雌黃，隨便做不必要的抹黑。

另外，針對檢舉黑槍獎金最高增6倍，是否對防止槍枝氾濫有幫助？陳建仁說，政府為了要加強治安，從今年3月份開始就成立了掃黑專案，也推動相關措施，專案已經動用了5萬人次來進行掃黑、緝毒、打詐、查緝槍枝，一共逮捕了5000多人，在整個掃黑的工作上，政府有很好的一個成果，我繼續努力來把這一個治安做好，讓全民都能在身家安全上得到很好的保障，讓台灣成為一個更安定、更溫暖的社會。